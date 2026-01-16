МВД предложило разрешить международным перевозчикам находиться в РФ 180 дней
В МВД России подготовили законопроект о повышении срока временного пребывания международных водителей из безвизовых стран до 180 дней в году при условии своевременной подачи заявления на портале «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Сейчас для них действует общий лимит в 90 суток.
Проект постановления правительства, разработанный во исполнение поручения вице-премьера Алексея Оверчука, направлен на решение проблемы исчерпания разрешенного срока у водителей, чьи маршруты проходят через Белоруссию и требуют много времени на прохождение пограничного и таможенного контроля. Им, в отличие от трудовых мигрантов, не оформляются документы для работы в РФ, что не позволяет продлить пребывание.
Для получения расширенного срока водителю необходимо будет подать через «Госуслуги» заявление о въезде с приложением копий паспорта и документов, подтверждающих международную перевозку. Идентификация будет осуществляться в базах МВД путем сопоставления факта подачи заявления и цели поездки «водитель». Если заявление не подано, срок пребывания будет исчисляться в общем порядке – до 90 суток.
«Ведомости» писали о планах принять такое решение в октябре 2025 г. С 1 января 2025 г. в РФ вступили в силу изменения в миграционное законодательство, сокращающие максимальный срок пребывания в стране иностранцев, которые приезжают в РФ в безвизовом порядке.