МВД предложило разрешить международным перевозчикам находиться в РФ 180 дней

Проект постановления правительства, разработанный во исполнение поручения вице-премьера Алексея Оверчука, направлен на решение проблемы исчерпания разрешенного срока у водителей, чьи маршруты проходят через Белоруссию и требуют много времени на прохождение пограничного и таможенного контроля. Им, в отличие от трудовых мигрантов, не оформляются документы для работы в РФ, что не позволяет продлить пребывание.