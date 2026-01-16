С 1 февраля правительство проиндексирует на 5,6% более 40 различных выплат

С 1 января в РФ произошла индексация страховых пенсий – по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Размер повышения составил 7,6%. В то же время начала действовать новая мера поддержки семей с двумя и более детьми – «семейная выплата». Воспользоваться ей смогут семьи, чей средний доход на одного члена за предшествующий год составил не более полутора региональных прожиточных минимумов. При соблюдении этого условия каждый из работающих родителей получит право на возврат части уплаченного в прошлом году НДФЛ. Для таких граждан расчетная ставка подоходного налога будет равняться 6%. Сумма, превышающая этот размер, вернется в семью.