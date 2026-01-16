С 1 февраля правительство проиндексирует на 5,6% более 40 различных выплат
В России с 1 февраля будут увеличены на 5,6% более 40 различных видов выплат, пособий и компенсаций, включая материнский капитал. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтруда РФ.
Выплаты будут увеличены в соответствии с индексом потребительских цен за 2025 г., подчеркнули в министерстве. В 2026 г. коэффициент индексации будет равен 1,056, что означает повышение выплат на 5,6%.
Проект постановления правительства РФ «об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций на 2026 г.» уже вынесен на общественное обсуждение, уточнил Минтруд.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в результате индексации пособий сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка вырастет более чем на 38 600 руб. и достигнет 729 000 руб. При рождении второго ребенка семья, уже получившая сертификат, дополнительно получит свыше 234 000 руб. Если же поддержка при рождении первого ребенка не была оформлена, то при рождении второго семья сможет сразу получить полную сумму в размере 963 000 руб.
По словам Котякова, помимо материнского капитала, будет увеличено пособие при рождении ребенка почти до 28 500 руб. Ежемесячные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня», вырастут примерно до 76 500 руб. Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки.
С 1 января в РФ произошла индексация страховых пенсий – по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Размер повышения составил 7,6%. В то же время начала действовать новая мера поддержки семей с двумя и более детьми – «семейная выплата». Воспользоваться ей смогут семьи, чей средний доход на одного члена за предшествующий год составил не более полутора региональных прожиточных минимумов. При соблюдении этого условия каждый из работающих родителей получит право на возврат части уплаченного в прошлом году НДФЛ. Для таких граждан расчетная ставка подоходного налога будет равняться 6%. Сумма, превышающая этот размер, вернется в семью.