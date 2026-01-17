Газета
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Волгограда и Калуги

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Калуги сняты. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

Волгоградский аэропорт не обслуживал самолеты с 08:10 мск 17 января. В воздушной гавани Калуги временные ограничения были введены в 10:24 мск. Мера применялась для обеспечения безопасности полетов.

Минобороны России объявило, что утром 17 января дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 10 украинских беспилотников самолетного типа. Военные отразили атаки над Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. Ночью силы ПВО уничтожили еще 99 БПЛА над акваторией Черного моря, Белгородской, Курской, Ростовской и Астраханской областями, Крымом и Азовским морем.

На фоне попыток ударов Росавиация вводила временные ограничения на полеты в ряде российских аэропортов.

