The Lancet опроверг утверждения о вреде парацетамола для беременных

24 сентября 2025 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отсутствии убедительных научных доказательств, которые подтвердили бы связь между применением во время беременности ацетаминофена, известного как парацетамол, и аутизмом у детей. По его данным, было проведено множество исследований для изучения связи между применением лекарства при беременности и аутизмом.