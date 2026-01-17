The Lancet опроверг утверждения о вреде парацетамола для беременных
Ученые не выявили связи между употреблением парацетамола беременными женщинами и проявлением аутизма у их детей. Результаты исследования представил научный журнал The Lancet.
В исследовании говорится, что рост вероятности возникновения аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или умственной отсталости у детей крайне мал, если беременная принимает парацетамол по назначению и согласно инструкции.
24 сентября 2025 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отсутствии убедительных научных доказательств, которые подтвердили бы связь между применением во время беременности ацетаминофена, известного как парацетамол, и аутизмом у детей. По его данным, было проведено множество исследований для изучения связи между применением лекарства при беременности и аутизмом.
В организации заявили, что точные причины аутизма еще не установлены. Предполагается, что на него могут влиять множество факторов. ВОЗ рекомендовал всем женщинам продолжать следовать рекомендациям врачей, которые могут оценить индивидуальные особенности и назначить нужные лекарства.