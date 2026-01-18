Новые правила авиаперелетов вступят в силу с 1 марта
С 1 марта авиаперевозчики в России будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег, в том числе при болезни или иных вынужденных обстоятельствах. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского.
Он пояснил, что изменения закреплены приказом Минтранса и впервые детально устанавливают обязанность перевозчика по такому информированию. Отдельный блок поправок касается семей с детьми: для детей до 12 лет и сопровождающих лиц вводятся гарантии предоставления соседних мест на борту без дополнительной платы.
Также устраняется правовая неопределенность при вынужденном отказе от перелета. Пассажир получает право на возврат денег при задержке рейса более чем на 30 минут от времени в билете. Подробно регламентируются обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов.
По словам парламентария, эти изменения делают права пассажиров более понятными, а обязанности авиакомпаний – четкими. Поправки носят практический и защитный характер, направленный на снижение конфликтов за счет единых правил для всех.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2028 г. в базовом варианте составит 126,7 млн человек, что почти на 14% больше по сравнению с фактическим показателем 2024 г. Об этом говорится в тексте внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025–2028 гг., который рассматривался на заседании правительства 24 сентября. При этом консервативный сценарий предполагает рост авиаперевозок в 2028 г. лишь на 6% к уровню 2024 г. до 118,5 млн пассажиров.