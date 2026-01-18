Румынская певица извинилась за фразу на русском языке на «Евровидении»
Румынская певица Паула Селинг принесла извинения за то, что во время финального отбора на «Евровидение‑2026» произнесла фразу «молодец, Молдова» на русском языке. Видео с извинениями она разместила на своей странице в Facebook
Певицу пригласили в жюри Национального отбора «Евровидения-2026» в Молдове. По завершении конкурса артистка обратилась к организаторам и зрителям с фразой «молодец, Молдова». Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс и стало предметом активного обсуждения в социальных сетях.
«Есть ошибки, которые случаются не от недостатка уважения, а от слишком большой веры. От наивной попытки принадлежать, сказать «молодец» сердцем, а не словарем. Я поняла, что иногда одно слово может затмить все, что ты хотел передать», – сказала Селинг.
