Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приостановил работу акушерского стационара Новокузнецкой больницы

Ведомости

Суд приостановил деятельность акушерского стационара №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Курбатова, где в период новогодних праздников скончались девять младенцев. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

Было установлено, что 15 января при проведении эпидемиологического расследования в отношении медучреждения в акушерском стационаре №1 обнаружили нарушения. Речь о несоблюдении санитарного законодательства при выполнении работ и оказании услуг населению.

Учреждение признано виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Законный представитель больницы, действующий на основании доверенности, признал вину юридического лица. Прием пациентов в акушерский стационар приостановлен на 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения ремонтных работ и устранения нарушений.

В период с 4 по 12 января в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского. Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.

14 января были задержаны главврач и исполняющий обязанности заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы №1. По словам официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светланы Петренко, в зависимости от роли каждого их подозревают по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

15 января суд отправил под домашний арест главврача больницы в Новокузнецке Виталия Хераскова по делу о смерти младенцев. Исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы №1 Алексею Эмиху был избран запрет определенных действий. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её