Суд приостановил работу акушерского стационара Новокузнецкой больницы
Суд приостановил деятельность акушерского стационара №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Курбатова, где в период новогодних праздников скончались девять младенцев. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.
Было установлено, что 15 января при проведении эпидемиологического расследования в отношении медучреждения в акушерском стационаре №1 обнаружили нарушения. Речь о несоблюдении санитарного законодательства при выполнении работ и оказании услуг населению.
Учреждение признано виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Законный представитель больницы, действующий на основании доверенности, признал вину юридического лица. Прием пациентов в акушерский стационар приостановлен на 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения ремонтных работ и устранения нарушений.
В период с 4 по 12 января в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского. Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.
14 января были задержаны главврач и исполняющий обязанности заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы №1. По словам официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светланы Петренко, в зависимости от роли каждого их подозревают по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
15 января суд отправил под домашний арест главврача больницы в Новокузнецке Виталия Хераскова по делу о смерти младенцев. Исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы №1 Алексею Эмиху был избран запрет определенных действий.