Суд избрал меру пресечения и. о. завотделением роддома в Новокузнецке

Эмих был задержан вместе с главным врачом Новокузнецкой городской клинической больницы (НГКБ) № 1. В зависимости от роли каждого они подозреваются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По ч. 3 ст. 109 УК им грозит до четырех лет колонии, по ч. 3 ст. 293 УК РФ – до семи лет лишения свободы.