Суд избрал меру пресечения и. о. завотделением роддома в Новокузнецке

Ведомости

Центральный районный суд Новокузнецка избрал исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы № 1 Алексею Эмиху запрет определенных действий. Эмих проходит по делу о массовой гибели новорожденных в роддоме, сообщает ТАСС.

Следователь запрашивал для Эмиха арест на два месяца. Он говорил, что у подозреваемого также отсутствуют медицинские противопоказания, которые препятствуют его содержанию под стражей.

С 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского. По данным местного минздрава, у умерших младенцев была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.

Эмих был задержан вместе с главным врачом Новокузнецкой городской клинической больницы (НГКБ) № 1. В зависимости от роли каждого они подозреваются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По ч. 3 ст. 109 УК им грозит до четырех лет колонии, по ч. 3 ст. 293 УК РФ – до семи лет лишения свободы.

14 января минздрав Кемеровской области сообщил, что у медработников перинатального центра № 1 не нашли признаков инфекционных заболеваний. Ведомство уточнило, что все выписанные из центра дети и их матери находятся в удовлетворительном состоянии, у них также отсутствуют признаки инфекций.

