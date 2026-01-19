Краснов призвал к справедливости в вопросе зарплаты судей
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил в интервью «Коммерсанту», что видит несправедливость при расчете зарплат судьям в стране, а также считает необходимым пересмотреть подходы к обеспечению их социальных гарантий.
«Вижу определенную несправедливость в том, что зарплата судей выходит на достойный уровень только, по сути, при достижении ими пенсионного возраста, наличии у них высоких квалификационных классов и значительной выслуги», – отметил Краснов.
Он объяснил, что у судьи особая работа, поэтому ее важно оплачивать достойно во все периоды труда. По словам Краснова, в России запланировано повышение соцгарантий в том числе в регионах, где для судей существует повышенная нагрузка или опасность.
Кроме того, в интервью глава ВС России призвал обеспечить стажирование судей из регионов в Верховном суде, а не в кассационных инстанциях. Он подчеркнул, что такая практика, в частности, поможет установить единые подходы к правоприменению.