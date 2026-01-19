Краснов поручил обеспечить стажировку судей из регионов в Верховном суде

Краснов также заявил о необходимости реформирования действующей системы обжалования судебных решений. Он обратил внимание, что все вступившие в законную силу акты мировых судей на данный момент могут быть пересмотрены лишь в девяти кассационных судах. Это препятствует доступу к правосудию людей, у которых нет возможности приехать в инстанции из-за логистических, финансовых и других трудностей, подчеркнул председатель ВС РФ. Вместе с тем, региональные суды регионов, на которые лежит ответственность за качество правосудия в субъектах страны, не имеют полномочий по контролю за законностью и обоснованностью решений мировых судей.