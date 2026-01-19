Газета
Общество

Краснов поручил обеспечить стажировку судей из регионов в Верховном суде

Ведомости

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов поручил обеспечить стажирование судей из регионов в Верховном суде, а не в кассационных инстанциях. Подобная практика, в частности, поспособствует установлению единых подходов к правоприменению, сообщил он в интервью газете «Коммерсантъ».

Краснов также заявил о необходимости реформирования действующей системы обжалования судебных решений. Он обратил внимание, что все вступившие в законную силу акты мировых судей на данный момент могут быть пересмотрены лишь в девяти кассационных судах. Это препятствует доступу к правосудию людей, у которых нет возможности приехать в инстанции из-за логистических, финансовых и других трудностей, подчеркнул председатель ВС РФ. Вместе с тем, региональные суды регионов, на которые лежит ответственность за качество правосудия в субъектах страны, не имеют полномочий по контролю за законностью и обоснованностью решений мировых судей.

«Считаю, что необходимо установить порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей президиумами судов субъектов», – подчеркнул Краснов.

Как изменится Верховный суд с приходом Игоря Краснова

Политика / Власть

По мнению председателя ВС РФ, такое решение сделает правосудие доступнее для граждан, так как они смогут лично участвовать при рассмотрении дел в регионе, где проживают заявители и большинство участников процесса. Это также сократит процессуальные сроки и финансовые издержки, снизит нагрузку на кассационные суды. Соответствующие законопроекты подготовлены, в скором времени их внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.

Совет Федерации назначил Краснова на должность председателя Верховного суда России в сентябре 2025 г. Его кандидатура была одобрена единогласно – за Краснова проголосовали все 160 присутствовавших на заседании сенаторов.

