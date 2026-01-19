Краснов заявил о необходимости реформы порядка обжалования судебных решений
Действующая система обжалования судебных решений нуждается в реформировании. Об этом заявил председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов «Коммерсанту».
В настоящее время все вступившие в законную силу акты мировых судей подлежат пересмотру исключительно в девяти кассационных судах. Краснов подчеркнул, что это создает препятствия доступу к правосудию граждан, не имеющих возможности прибыть в суды из-за транспортных, денежных и других трудностей. Наряду с этим региональные суды, отвечающие за качество правосудия в субъектах, не обладают правом контролировать законность и обоснованность решений мировых судей.
Председатель ВС РФ считает необходимым установить порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей президиумами судов субъектов. Благодаря этому решению граждане смогут лично участвовать при рассмотрении дел в регионе, где проживают заявители и большая часть участников процесса. Процессуальные сроки и финансовые издержки будут сокращены, а нагрузка на кассационные суды снизится. Соответствующие законопроекты уже подготовлены, в ближайшее время их рассмотрят депутаты Госдумы.
Краснов был назначен на должность председателя Верховного суда России в сентябре 2025 г. За него проголосовали все 160 присутствовавших на заседании Совфеда сенаторов.