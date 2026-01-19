Краснов заявил о необходимости реформы порядка обжалования судебных решений

В настоящее время все вступившие в законную силу акты мировых судей подлежат пересмотру исключительно в девяти кассационных судах. Краснов подчеркнул, что это создает препятствия доступу к правосудию граждан, не имеющих возможности прибыть в суды из-за транспортных, денежных и других трудностей. Наряду с этим региональные суды, отвечающие за качество правосудия в субъектах, не обладают правом контролировать законность и обоснованность решений мировых судей.