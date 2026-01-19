Газета
Главная / Общество /

В Госдуму внесли законопроект о надбавках преподавателям вузов в регионах

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о введении надбавок к зарплате преподавателям вузов, которые проработали в одном регионе не менее 10 лет. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Документ предлагает внести изменения в ст. 99 закона «Об образовании в РФ». Согласно законопроекту, преподавателям вузов со стажем работы в регионе от 10 лет предполагается установить надбавку к заработной плате в размере не менее 40% оклада. Порядок начисления выплат должен утвердить кабмин. Также предусматривается поэтапный рост надбавки по мере увеличения педагогического стажа в регионе.

В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что система высшего образования в России сталкивается с дефицитом преподавательских кадров, особенно в субъектах РФ. По данным исследования сервиса SuperJob, за последние пять лет нехватка педагогов в стране выросла вдвое, при этом в ряде регионов ситуация остается более острой, чем в среднем по России.

Как отмечают разработчики законопроекта, молодые и перспективные ученые и преподаватели концентрируются в ограниченном числе крупных городов, что ослабляет научно-педагогический потенциал региональных вузов. Это, по их оценке, приводит к снижению качества подготовки специалистов для региональной экономики, разрыву научных школ и дисбалансу на рынке труда, когда выпускники стремятся трудоустроиться в мегаполисах.

Инициатива направлена на создание прямого финансового стимула для долгосрочного закрепления преподавателей в региональных вузах. Среди ожидаемых эффектов авторы называют снижение текучести кадров, повышение престижа педагогической работы в регионах, сохранение научно-педагогических школ и формирование устойчивых карьерных перспектив для молодых преподавателей и аспирантов.

24 декабря сообщалось, что правительство выделило дополнительно 9,5 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам. Средства направили, в том числе, на увеличение оплаты труда учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и техникумов, а также специалистов в сфере науки и культуры.

