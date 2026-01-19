В Госдуму внесли законопроект о надбавках преподавателям вузов в регионах

В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что система высшего образования в России сталкивается с дефицитом преподавательских кадров, особенно в субъектах РФ. По данным исследования сервиса SuperJob, за последние пять лет нехватка педагогов в стране выросла вдвое, при этом в ряде регионов ситуация остается более острой, чем в среднем по России.