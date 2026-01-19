Газета
В Госдуму внесен законопроект о праве многодетных семей на бесплатную парковку

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает закрепить право на бесплатную парковку одного автомобиля за членом многодетной семьи. Это следует из соответствующего документа.

По данным Росстата, в России насчитывается более 2,5 млн многодетных семей, которые часто сталкиваются с увеличением расходов на коммунальные услуги, транспорт и другие нужды, говорится в пояснительной записке к проекту. Меры социальной поддержки для таких семей определяются на уровне субъектов РФ и зависят от их финансовых возможностей. Это приводит к тому, что льготы для многодетных семей различаются в зависимости от региона.

Авторы инициативы отмечают, что в Москве и Санкт-Петербурге многодетные семьи могут бесплатно пользоваться городскими платными парковками, тогда как в других регионах такой возможности нет.

Ожидается, что принятие законопроекта снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечит равные гарантии для них на всей территории России.

В конце декабря правительство утвердило план мероприятий, который содержит комплекс мер, направленных на всестороннюю поддержку семей с детьми. Одной из ключевых мер станет внедрение процедуры медиации для разрешения семейных конфликтов, говорится в сообщении.

