В Госдуму внесен законопроект о праве многодетных семей на бесплатную парковку

По данным Росстата, в России насчитывается более 2,5 млн многодетных семей, которые часто сталкиваются с увеличением расходов на коммунальные услуги, транспорт и другие нужды, говорится в пояснительной записке к проекту. Меры социальной поддержки для таких семей определяются на уровне субъектов РФ и зависят от их финансовых возможностей. Это приводит к тому, что льготы для многодетных семей различаются в зависимости от региона.