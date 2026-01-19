Газета
Главная / Общество /

В больнице Коми умерла одна из пострадавших при ЧП в учебном центре МВД

Ведомости

В отделении реанимации республиканской клинической больницы в Сыктывкаре скончалась одна из пострадавших в результате взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД, сообщил Минздрав Коми.

Пациентка с момента происшествия сначала находилась в городской больнице Эжвинского района, затем в республиканской больнице. Женщина умерла от полученных травм.

В настоящий момент в Сыктывкаре получают лечение 17 пациентов. В Эжве два человека находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии и один в хирургии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое человек находятся в неврологическом отделении Коми республиканской больницы в состоянии средней степени тяжести. Еще семь человек – в стационаре медсанчасти МВД. Пять пациентов находятся на амбулаторном лечении.

В федеральных клиниках лечение получают шесть пострадавших. В тяжелом состоянии в отделении реанимации центра имени Вишневского находится один пациент. В реанимации главного госпиталя МВД – еще пять пострадавших. Их состояние также оценивается как тяжелое.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. Как сообщали в МВД по Коми, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия. Он привел в действие учебно-имитационную гранату, что спровоцировало хлопок и последующее возгорание легковоспламеняющихся предметов в помещении. По данным Минздрава, всего от инцидента пострадали 24 человека.

