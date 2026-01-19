В больнице Коми умерла одна из пострадавших при ЧП в учебном центре МВД

В настоящий момент в Сыктывкаре получают лечение 17 пациентов. В Эжве два человека находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии и один в хирургии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое человек находятся в неврологическом отделении Коми республиканской больницы в состоянии средней степени тяжести. Еще семь человек – в стационаре медсанчасти МВД. Пять пациентов находятся на амбулаторном лечении.