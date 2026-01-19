Посольство: данных о пострадавших россиянах в Испании нет
Информации о пострадавших гражданах России при сходе с рельсов поездов в Испании нет. Об этом сообщили в официальном канале посольства РФ в стране.
«Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес посольства не поступало. Держим ситуацию на контроле», – пояснили в диппредставительстве.
Дипломаты также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии высокоскоростных поездов, произошедшей 18 января возле населенного пункта Адамус в провинции Кордова.
По последним данным, число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 39 человек. Большинство пострадавших доставлены в медицинские учреждения Кордовы. В больницах остаются 73 человека, 24 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе четверо несовершеннолетних.
Крушение произошло вечером 18 января. Поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, по которому навстречу со скоростью около 200 км в час двигался состав Alvia. Один из погибших был машинистом второго поезда.
На фоне аварии движение поездов между Мадридом и Андалусией было приостановлено. Железнодорожный оператор Renfe разрешил бесплатную смену даты поездки или отмену билетов для пассажиров, которых затронули ограничения.