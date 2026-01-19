Посольство: данных о пострадавших россиянах в Испании нет

По последним данным, число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 39 человек. Большинство пострадавших доставлены в медицинские учреждения Кордовы. В больницах остаются 73 человека, 24 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе четверо несовершеннолетних.