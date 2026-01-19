Число российских туристов в Непале в 2025 году стало рекордным
Число российских туристов, посетивших Непал в 2025 г., стало рекордным, превысив 15 000 человек, сообщило посольство РФ в Непале в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Совета по туризму республики.
В сравнении с 2024 г. показатель вырос почти на 10%, а с 2019 г. – на 57%. В посольстве подчеркнули, что расценивают этот факт как подтверждение крепкой дружбы между народами двух стран.
Дипмиссия отметила вклад Совета по туризму Непала. Его сотрудники за 2025 г. неоднократно принимали участие в профильных мероприятиях в России.
1 сентября 2025 г. президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли. В начале встречи российский лидер напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1956 г. и в следующем году исполнится 70 лет со дня установления связей.