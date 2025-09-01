Путин встретился с премьером Непала в рамках ШОС

«Уже сегодня можно подводить какие-то итоги нашему взаимодействию. Хочу отметить, что у нас никогда не было никаких проблем. Более того, по ключевым вопросам международной поездки наши позиции или очень близки, или совпадают, как говорят дипломаты», – отметил российский лидер.