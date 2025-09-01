Путин встретился с премьером Непала в рамках ШОС
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли. Об этом сообщили в Кремле.
Встреча проходит в Тяньцзине на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В начале встречи Путин напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1956 г. и в следующем году исполнится 70 лет со дня установления связей.
«Уже сегодня можно подводить какие-то итоги нашему взаимодействию. Хочу отметить, что у нас никогда не было никаких проблем. Более того, по ключевым вопросам международной поездки наши позиции или очень близки, или совпадают, как говорят дипломаты», – отметил российский лидер.
Премьер Непала в ходе общения пригласил Путина посетить их страну. Президент обещал обдумать эту возможность. Также лидер РФ подчеркнул, что премьера Непала тоже будут рады видеть в России в любое удобное для него время.
Путин прибыл в Китай для участия в двухдневном саммите ШОС. Он уже выступил на заседании Совета глав государств, принял участие во встрече в формате «ШОС плюс» и провел серию двусторонних переговоров – с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.