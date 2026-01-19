Комика Останина обвинили в организации ОПГ

Останин был арестован Мещанским судом Москвы 19 марта 2025 г. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.