Комика Останина обвинили в организации ОПГ
Следствие обвинило стендап-комика Артемия Останина в создании организованной преступной группы (ОПГ), направленной на оскорбление чувств верующих, сообщило «РИА Новости».
Прокурор заявила, что Останин преследовал цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности. По версии гособвинения, ОПГ комика создает короткие выступления, чтобы оскорблять чувства верующих и унижать группы лиц, получивших увечья. После чего эти видео выкладываются в персональном канале Останина. Соучастники пока не установлены.
Заседание прошло в Мещанском районном суде Москвы. Комик не признает вину в преступлении. 19 января суд начал рассматривать дело по существу.
Останин был арестован Мещанским судом Москвы 19 марта 2025 г. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.
4 июня 2025 г. Росфинмониторинг добавил Останина в свой перечень террористов и экстремистов.