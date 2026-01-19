Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Комика Останина обвинили в организации ОПГ

Ведомости

Следствие обвинило стендап-комика Артемия Останина в создании организованной преступной группы (ОПГ), направленной на оскорбление чувств верующих, сообщило «РИА Новости».

Прокурор заявила, что Останин преследовал цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности. По версии гособвинения, ОПГ комика создает короткие выступления, чтобы оскорблять чувства верующих и унижать группы лиц, получивших увечья. После чего эти видео выкладываются в персональном канале Останина. Соучастники пока не установлены.

Заседание прошло в Мещанском районном суде Москвы. Комик не признает вину в преступлении. 19 января суд начал рассматривать дело по существу.

Останин был арестован Мещанским судом Москвы 19 марта 2025 г. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.

4 июня 2025 г. Росфинмониторинг добавил Останина в свой перечень террористов и экстремистов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте