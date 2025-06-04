Комика Останина внесли в реестр террористов и экстремистов

Комик заявлял, что при задержании в Белоруссии он подверглся избиению. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева тогда опубликовала фотографию спины комика с ушибами. Останин подчеркнул, что российские правоохранители его не трогали, физическую силу не применяли и в этой части он претензий не имеет.