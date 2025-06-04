Комика Останина внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг добавил комика Артемия Останина в свой перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте ведомства.
О возбуждении нового уголовного дела в отношении комика не сообщалось. Сейчас он проходит фигурантом дела о возбуждении ненависти.
Останин был арестован Мещанским судом Москвы 19 марта. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).
Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик якобы пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.
Комик заявлял, что при задержании в Белоруссии он подверглся избиению. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева тогда опубликовала фотографию спины комика с ушибами. Останин подчеркнул, что российские правоохранители его не трогали, физическую силу не применяли и в этой части он претензий не имеет.