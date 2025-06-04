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Комика Останина внесли в реестр террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг добавил комика Артемия Останина в свой перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте ведомства.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении комика не сообщалось. Сейчас он проходит фигурантом дела о возбуждении ненависти.

Останин был арестован Мещанским судом Москвы 19 марта. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). 

Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик якобы пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.

Комик заявлял, что при задержании в Белоруссии он подверглся избиению. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева тогда опубликовала фотографию спины комика с ушибами. Останин подчеркнул, что российские правоохранители его не трогали, физическую силу не применяли и в этой части он претензий не имеет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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