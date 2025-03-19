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Суд арестовал комика Останина по делу о возбуждении ненависти

Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца стендап-комика Артемия Останина по делу о возбуждении ненависти после шутки про инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Комик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).

Останина задержали 18 марта. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что он был задержан при попытке покинуть страну. По версии следствия, на выступлении в Москве Останин высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.

Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа». Председатель общественного движения Сергей Зайцев заявил, что комик якобы пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро. Останин заявил, что мужчина «на мине подорвался, <...> а я хамло при этом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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