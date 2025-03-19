Суд арестовал комика Останина по делу о возбуждении ненависти

Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа». Председатель общественного движения Сергей Зайцев заявил, что комик якобы пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро. Останин заявил, что мужчина «на мине подорвался, <...> а я хамло при этом».