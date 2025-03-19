Суд арестовал комика Останина по делу о возбуждении ненависти
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца стендап-комика Артемия Останина по делу о возбуждении ненависти после шутки про инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Комик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).
Останина задержали 18 марта. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что он был задержан при попытке покинуть страну. По версии следствия, на выступлении в Москве Останин высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.
Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа». Председатель общественного движения Сергей Зайцев заявил, что комик якобы пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро. Останин заявил, что мужчина «на мине подорвался, <...> а я хамло при этом».