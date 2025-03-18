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СК: комик Останин задержан за оскорбление участника спецоперации

Ведомости

Стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке пересечь границу России, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России. Его подозревают в оскорблении участника спецоперации во время выступления.

По версии следствия, на выступлении в Москве Останин высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность. Комика доставили для допроса в Москву.

Останин подозревается по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

1 декабря сообщалось, что счета комика Александра Долгополова, который уехал из России и высмеял в одном из своих выступлений убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заблокированы на решению ФНС. Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. 3 апреля была задержана подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в заведение бюст, который впоследствии взорвался. В сети после этого появилось видео выступления в Берлине комиков Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они спародировали вручение Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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