СК: комик Останин задержан за оскорбление участника спецоперации

1 декабря сообщалось, что счета комика Александра Долгополова, который уехал из России и высмеял в одном из своих выступлений убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заблокированы на решению ФНС. Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. 3 апреля была задержана подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в заведение бюст, который впоследствии взорвался. В сети после этого появилось видео выступления в Берлине комиков Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они спародировали вручение Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой.