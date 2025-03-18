СК: комик Останин задержан за оскорбление участника спецоперации
Стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке пересечь границу России, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России. Его подозревают в оскорблении участника спецоперации во время выступления.
По версии следствия, на выступлении в Москве Останин высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность. Комика доставили для допроса в Москву.
Останин подозревается по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.
1 декабря сообщалось, что счета комика Александра Долгополова, который уехал из России и высмеял в одном из своих выступлений убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заблокированы на решению ФНС. Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. 3 апреля была задержана подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в заведение бюст, который впоследствии взорвался. В сети после этого появилось видео выступления в Берлине комиков Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они спародировали вручение Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой.