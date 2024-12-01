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Счета уехавшего из РФ комика Долгополова заблокированы по решению ФНС

Ведомости

Счета комика Александра Долгополова, который уехал из России и высмеял в одном из своих выступлений убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заблокированы на решению ФНС. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

На 30 ноября ИП Долгополова является действующим, но счета предпринимателя заблокированы. Последний раз решение о блокировке выносилось в июле 2024 г., а первые такие решения появились в 2022 г., уточняет агентство. В качестве причины указывается непредставление налоговой декларации в налоговый орган «в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления».

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. 3 апреля была задержана подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в заведение бюст, который впоследствии взорвался.

В сети после этого появилось видео выступления в Берлине комиков Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они спародировали вручение Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой. Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия») попросила Следственный комитет РФ проверить выступление комиков. Она заявила, что их действия являются «надругательством над памятью погибшего военкора», а подобный юмор дискредитирует спецоперацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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