Счета уехавшего из РФ комика Долгополова заблокированы по решению ФНС
Счета комика Александра Долгополова, который уехал из России и высмеял в одном из своих выступлений убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заблокированы на решению ФНС. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».
На 30 ноября ИП Долгополова является действующим, но счета предпринимателя заблокированы. Последний раз решение о блокировке выносилось в июле 2024 г., а первые такие решения появились в 2022 г., уточняет агентство. В качестве причины указывается непредставление налоговой декларации в налоговый орган «в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления».
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. 3 апреля была задержана подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в заведение бюст, который впоследствии взорвался.
В сети после этого появилось видео выступления в Берлине комиков Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они спародировали вручение Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой. Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия») попросила Следственный комитет РФ проверить выступление комиков. Она заявила, что их действия являются «надругательством над памятью погибшего военкора», а подобный юмор дискредитирует спецоперацию.