Счета уехавшего из РФ комика Долгополова заблокированы по решению ФНС

На 30 ноября ИП Долгополова является действующим, но счета предпринимателя заблокированы. Последний раз решение о блокировке выносилось в июле 2024 г., а первые такие решения появились в 2022 г., уточняет агентство. В качестве причины указывается непредставление налоговой декларации в налоговый орган «в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления».