В Госдуме призвали СК проверить комиков, высмеявших убийство Татарского
Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия») обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они пошутили над убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на копию обращения.
В письме Лантратова заявила, что действия комиков являются «надругательством над памятью погибшего военкора». По ее мнению, подобный юмор также дискредитирует спецоперацию.
Ранее в сети появилось видео выступления в Берлине Долгополова и Оганесяна, в котором комики спародировали вручение Владлену Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурга. 3 апреля была задержана подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в заведение бюст, который впоследствии взорвался.
4 апреля Трепову арестовали до 2 июня. Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье — до 20 лет лишения свободы, а по второй — до 15 лет.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее терактом и обвинил в причастности спецслужбы Украины и агентов из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).