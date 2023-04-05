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В Госдуме призвали СК проверить комиков, высмеявших убийство Татарского

Ведомости

Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия») обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они пошутили над убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на копию обращения.

В письме Лантратова заявила, что действия комиков являются «надругательством над памятью погибшего военкора». По ее мнению, подобный юмор также дискредитирует спецоперацию.

Ранее в сети появилось видео выступления в Берлине Долгополова и Оганесяна, в котором комики спародировали вручение Владлену Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурга. 3 апреля была задержана подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. Она призналась, что принесла в заведение бюст, который впоследствии взорвался.

4 апреля Трепову арестовали до 2 июня. Ей инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье — до 20 лет лишения свободы, а по второй — до 15 лет.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее терактом и обвинил в причастности спецслужбы Украины и агентов из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о случившемся. 3 апреля глава государства наградил Татарского орденом Мужества посмертно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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