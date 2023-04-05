В Госдуме призвали СК проверить комиков, высмеявших убийство Татарского

Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия») обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они пошутили над убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на копию обращения.