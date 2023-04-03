В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского

«Это террористический акт. Мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета. Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. В данном случае давайте наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб, которые работают над этим», — сказал он.