В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского
Убийство военкора Владлена Татарского является терактом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это террористический акт. Мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета. Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. В данном случае давайте наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб, которые работают над этим», — сказал он.
Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин вчера был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. На вопрос, можно ли сказать, что Россия столкнулась с новой волной терроризма, представитель Кремля ответил, что страна «столкнулась с киевским режимом», который «поддерживает террористические действия».
Песков напомнил, что Киев стоит за убийством журналистки Дарьи Дугиной и, возможно, стоит за убийством Фомина. Он добавил, что этот режим «стоит за убийствами людей в течение многих лет», начиная с 2014 г. «Именно поэтому проводится специальная военная операция», — подчеркнул он.
Ранее сегодня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что убийство Татарского является терактом, организованным спецслужбами Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).
Кроме того, СК сообщил о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сейчас следователи выясняют мотивы совершенного преступления.
ТАСС со ссылкой на видео МВД РФ сообщает, что Трепова призналась, что принесла на встречу с Татарским статуэтку, которая впоследствии взорвалась.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб. По последним данным Минздрава, пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.