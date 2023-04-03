СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского
Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского и взрыве в кафе в Санкт-Петербурге Дарью Трепову задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», – сказано в сообщении.
О том, что Трепова была задержана, ранее сообщил «Интерфакс». По информации агентства, у следствия есть основания полагать, что девушка принесла в кафе на Университетской набережной бюст Татарского, в который было встроено взрывное устройство.
Позже МВД России объявило Трепову в розыск. Девушка родилась 16 февраля 1997 г. в Санкт-Петербурге. Ее разыскивают по статье УК РФ. Ранее СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом).
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что число пострадавших увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.