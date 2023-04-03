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СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Ведомости

Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского и взрыве в кафе в Санкт-Петербурге Дарью Трепову задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», – сказано в сообщении.

О том, что Трепова была задержана, ранее сообщил «Интерфакс». По информации агентства, у следствия есть основания полагать, что девушка принесла в кафе на Университетской набережной бюст Татарского, в который было встроено взрывное устройство.

Позже МВД России объявило Трепову в розыск. Девушка родилась 16 февраля 1997 г. в Санкт-Петербурге. Ее разыскивают по статье УК РФ. Ранее СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом).

Ранее по теме: В петербургском кафе прогремел взрыв

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что число пострадавших увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее по теме: МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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