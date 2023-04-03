МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Трепова была задержана и доставлена к следователю. «Фонтанка» писала, что девушку продолжают разыскивать. По данным издания, у нее дома провели обыски, из квартиры, предположительно, вывели мать Треповой. Baza пишет, что вместе с девушкой также разыскивается ее муж Дмитрий Рылов. По данным ресурса, следствие подозревает их обоих в причастности ко взрыву в кафе.