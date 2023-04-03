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МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

Ведомости

МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные в розыскной базе ведомства.

Девушка родилась 16 февраля 1997 г. в Санкт-Петербурге. Ее разыскивают по статье УК РФ. Ранее СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом). Дело передано для расследования в центральный аппарат СК, сообщили ранее сегодня в пресс-службе СК.

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что число пострадавших увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

После взрыва в соцсетях распространилось видео, на котором Трепова, предположительно, заносит бюст, начиненный взрывчаткой, в кафе. Telegram-канал Baza утверждает, что этот бюст девушка подарила военкору перед взрывом. Отмечалось, что в феврале 2022 г. ее задерживали за участие в антивоенных митингах.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Трепова была задержана и доставлена к следователю. «Фонтанка» писала, что девушку продолжают разыскивать. По данным издания, у нее дома провели обыски, из квартиры, предположительно, вывели мать Треповой. Baza пишет, что вместе с девушкой также разыскивается ее муж Дмитрий Рылов. По данным ресурса, следствие подозревает их обоих в причастности ко взрыву в кафе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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