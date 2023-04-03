МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского
МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные в розыскной базе ведомства.
Девушка родилась 16 февраля 1997 г. в Санкт-Петербурге. Ее разыскивают по статье УК РФ. Ранее СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом). Дело передано для расследования в центральный аппарат СК, сообщили ранее сегодня в пресс-службе СК.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что число пострадавших увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
После взрыва в соцсетях распространилось видео, на котором Трепова, предположительно, заносит бюст, начиненный взрывчаткой, в кафе. Telegram-канал Baza утверждает, что этот бюст девушка подарила военкору перед взрывом. Отмечалось, что в феврале 2022 г. ее задерживали за участие в антивоенных митингах.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Трепова была задержана и доставлена к следователю. «Фонтанка» писала, что девушку продолжают разыскивать. По данным издания, у нее дома провели обыски, из квартиры, предположительно, вывели мать Треповой. Baza пишет, что вместе с девушкой также разыскивается ее муж Дмитрий Рылов. По данным ресурса, следствие подозревает их обоих в причастности ко взрыву в кафе.