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«Интерфакс» сообщил о задержании подозреваемой в убийстве Татарского

Ведомости

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения задержана по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что девушка доставлена к следователю. По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе на Университетской набережной бюст Татарского, в который было встроено взрывное устройство.

Официального подтверждения этой информации пока нет, отмечает «Интерфакс».

По данным «Фонтанки», силовики провели обыски в квартире подозреваемой в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Издание пишет, что из дома, предположительно, вывели мать Треповой. Саму девушку сейчас разыскивают, утверждает «Фонтанка».

Telegram-канал Baza также сообщает, что подозреваемая в убийстве Татарского еще не задержана. По данным ресурса, также разыскивается ее муж Дмитрий Рылов. Baza отмечает, что следователи подозревают их обоих в причастности ко взрыву в кафе.

Ранее Telegram-канал сообщал, что девушку, которая предположительно принесла в кафе бюст со взрывчаткой, зовут Дарья Т. В феврале 2022 г. ее задерживали за участие в антивоенных митингах.

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. В Минздраве сообщили о 32 пострадавших, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что кафе ранее принадлежало ему, позже он передал заведение движению «Кибер фронт Z», которое проводило там различные семинары.

Ранее по теме: В петербургском кафе прогремел взрыв

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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