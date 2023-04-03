«Интерфакс» сообщил о задержании подозреваемой в убийстве Татарского
Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения задержана по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства уточнил, что девушка доставлена к следователю. По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе на Университетской набережной бюст Татарского, в который было встроено взрывное устройство.
Официального подтверждения этой информации пока нет, отмечает «Интерфакс».
По данным «Фонтанки», силовики провели обыски в квартире подозреваемой в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Издание пишет, что из дома, предположительно, вывели мать Треповой. Саму девушку сейчас разыскивают, утверждает «Фонтанка».
Telegram-канал Baza также сообщает, что подозреваемая в убийстве Татарского еще не задержана. По данным ресурса, также разыскивается ее муж Дмитрий Рылов. Baza отмечает, что следователи подозревают их обоих в причастности ко взрыву в кафе.
Ранее Telegram-канал сообщал, что девушку, которая предположительно принесла в кафе бюст со взрывчаткой, зовут Дарья Т. В феврале 2022 г. ее задерживали за участие в антивоенных митингах.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. В Минздраве сообщили о 32 пострадавших, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.