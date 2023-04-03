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Медведев призвал граждан сообщать о случаях финансирования со стороны Украины

Ведомости

Граждане РФ должны сообщать силовикам о случаях получения россиянами денег с Украины. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), пишут «РИА Новости».

«Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление», — процитировал Медведева его помощник Олег Осипов. 

Медведев назвал таких граждан «врагами» и призвал сообщать о них спецслужбам и правоохранительным органам.

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб. По последним данным Минздрава, пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сегодня СК сообщил о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности ко взрыву в петербургском заведении. В соцсетях распространилось видео, на котором Трепова, предположительно, заносит бюст, начиненный взрывчаткой, в заведение. Telegram-канал Baza утверждает, что статуэтку девушка подарила военкору перед взрывом. 

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что кафе ранее принадлежало ему, позже он передал заведение движению «Кибер фронт Z», которое «проводило там различные семинары».

Ранее по теме: МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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