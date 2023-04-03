Медведев призвал граждан сообщать о случаях финансирования со стороны Украины

«Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление», — процитировал Медведева его помощник Олег Осипов.