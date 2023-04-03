НАК обвинил Украину в использовании сторонников ФБК при убийстве военкора Татарского

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что число пострадавших увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.