НАК обвинил Украину в использовании сторонников ФБК при убийстве военкора Татарского
Убийство военкора Владлена Татарского является терактом, организованном спецслужбами Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова», – говорится в сообщении комитета.
Ранее СК подтвердил задержание Треповой. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сейчас следователи выясняют мотивы совершенного преступления.
«Следствием будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения», – добавила она.
Как сообщал «Интерфакс», у следствия есть основания полагать, что девушка 1997 г. р. принесла в кафе на Университетской набережной бюст Татарского, в который было встроено взрывное устройство.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что число пострадавших увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
После взрыва в соцсетях распространилось видео, на котором Трепова, предположительно, заносит бюст, начиненный взрывчаткой, в кафе. Telegram-канал Baza утверждает, что этот бюст девушка подарила военкору перед взрывом. Отмечалось, что в феврале 2022 г. ее задерживали за участие в антивоенных митингах.