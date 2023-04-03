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НАК обвинил Украину в использовании сторонников ФБК при убийстве военкора Татарского

Ведомости

Убийство военкора Владлена Татарского является терактом, организованном спецслужбами Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова», – говорится в сообщении комитета.

Ранее СК подтвердил задержание Треповой. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сейчас следователи выясняют мотивы совершенного преступления.

«Следствием будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения», – добавила она.

Ранее по теме: В петербургском кафе прогремел взрыв

Как сообщал «Интерфакс», у следствия есть основания полагать, что девушка 1997 г. р. принесла в кафе на Университетской набережной бюст Татарского, в который было встроено взрывное устройство.

Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что число пострадавших увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

После взрыва в соцсетях распространилось видео, на котором Трепова, предположительно, заносит бюст, начиненный взрывчаткой, в кафе. Telegram-канал Baza утверждает, что этот бюст девушка подарила военкору перед взрывом. Отмечалось, что в феврале 2022 г. ее задерживали за участие в антивоенных митингах.

Ранее по теме: СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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