Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) – военного корреспондента (посмертно)», – говорится в документе.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате военкор погиб, подтвердили информацию в МВД. Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что число пострадавших увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову, ранее объявленную в розыск, уже задержали. Она призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто ее передал.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство Татарского терактом. Аналогичную оценку произошедшему дали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. На вопрос, можно ли сказать, что Россия столкнулась с новой волной терроризма, представитель Кремля ответил, что страна «столкнулась с киевским режимом», который «поддерживает террористические действия».