Трепова призналась, что принесла взорвавшуюся статуэтку в кафе в Санкт-Петербурге
Подозреваемая в причастности ко взрыву в петербургском кафе Дарья Трепова призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась. Видео с признанием девушки опубликовано в Telegram-канале МВД РФ.
«Я принесла эту статуэтку, которая взорвалась», — сказала она.
Причиной своего задержания Трепова назвала «пребывание на месте убийства Владлена Татарского». Она добавила, что готова позже рассказать, кто передал ей эту статуэтку.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сейчас с задержанной проводятся процессуальный действия.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). В результате он погиб. По последним данным Минздрава, также пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом). Оно передано для расследования в центральный аппарат ведомства.
Позже в соцсетях распространилось видео, на котором Трепова заносит в кафе бюст, предположительно, начиненный взрывчаткой. Telegram-канал Baza писал, что этот бюст девушка подарила военкору перед взрывом.
Ранее сегодня СК сообщил о задержании Дарьи Треповой, которая присутствовала на творческом вечере Татарского. Следствие подозревает ее в причастности ко взрыву в кафе. Мотивы совершенного преступления выясняются, уточнили в СК.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство Татарского терактом, организованным спецслужбами Украины, которые привлекли агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Аналогично происшествие охарактеризовали в Кремле.