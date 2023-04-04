Обвиняемая в теракте в петербургском кафе арестована на два месяца

Выслушав мнения сторон, судья Валентина Левашова удовлетворила ходатайство и попросила журналистов удалиться. 26-летняя девушка была задержана рано утром 3 апреля в квартире знакомого на следующий день после теракта. После проведения следственных действий, в том числе допроса, на котором Трепова призналась, что принесла на мероприятие статуэтку, на вопрос о том, кто передал ей статуэтку, она сказала, что «расскажет позже».