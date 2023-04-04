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Обвиняемая в теракте в петербургском кафе арестована на два месяца

Защита обжалует арест Дарьи Треповой
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дарьи Треповой, обвиняемой в организации террористического акта, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский. В СИЗО Трепова будет содержаться до 2 июня 2023 г.

Как передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда, заседание началось с ходатайства следователя о приобщении к материалам передачи дела в ГСУ Следственного комитета России (СКР). Он отметил, что передача была необходима в связи с особой важностью уголовного дела.

После этого следователь попросил закрыть процесс от представителей прессы (в зал допущены были около 30 представителей СМИ по спискам), поскольку гласное судебное заседание может нарушить неприкосновенность участников и возможных соучастников дела. Прокурор поддержал это ходатайство.

В свою очередь сама Трепова и ее адвокат Даниил Берман настаивали на открытом процессе. Берман указал суду, что органы следствия до начала процесса уже допустили утечку информации в прессу и в настоящий момент уже не имеет смысла его закрывать.

Выслушав мнения сторон, судья Валентина Левашова удовлетворила ходатайство и попросила журналистов удалиться. 26-летняя девушка была задержана рано утром 3 апреля в квартире знакомого на следующий день после теракта. После проведения следственных действий, в том числе допроса, на котором Трепова призналась, что принесла на мероприятие статуэтку, на вопрос о том, кто передал ей статуэтку, она сказала, что «расскажет позже».

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4 апреля следователи этапировали ее из Санкт-Петербурга в Москву и предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по первой статье составляет до 20 лет лишения свободы, по второй – до 15 лет.

Уголовное дело по факту взрыва в петербургском кафе «Патриот» до этого было передано для расследования в Главное следственное управление СК России (СКР). Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Изначально оно было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), но позднее СКР переквалифицировал дело на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По версии следствия, 2 апреля в помещении кафе «Патриот» на Университетской набережной на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате пострадали более 30 человек, один погиб. Это был военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Встреча в кафе была организована движением «Кибер Z фронт». Такие встречи проводились периодически для обсуждения событий в Донбассе. Бар, в котором произошел теракт, ранее назывался Street Food Bar № 1 и принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. По словам бизнесмена, он передал заведение «Кибер Z фронту», который проводил там «различные семинары». После гибели Татарского у бара появился стихийный мемориал. В Telegram-канале движения сразу после взрыва сообщили, что они принимали определенные меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На опубликованных видео с мероприятия в кафе Трепова передает Татарскому статуэтку, которая впоследствии взорвалась. В СКР считают, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины.

При этом в сообщении СКР отмечается, что девушка якобы придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Сотрудники запрещенной организации, в свою очередь, опровергли свою причастность к преступлению.

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство Татарского терактом. Аналогичную оценку произошедшему дали в Кремле.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. На вопрос, можно ли сказать, что Россия столкнулась с новой волной терроризма, представитель Кремля ответил, что страна «столкнулась с киевским режимом», который «поддерживает террористические действия».

Гибель Татарского вызвала большой резонанс среди российской элиты. Соболезнования военному журналисту выразили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сенатор от ЛНР, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова: она назвала Татарского «одним из самых известных военкоров Донбасса».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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