Число пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге увеличилось до 40

Накануне, 3 апреля, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что число пострадавших при взрыве возросло до 33 за счет двух подростков 14 и 17 лет. Один из них находится в больнице в состоянии средней тяжести, другая девушка поступила в больницу в удовлетворительном состоянии и отказалась от госпитализации.