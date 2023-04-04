Число пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге увеличилось до 40
В результате теракта в петербургском кафе 2 апреля число пострадавших увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
В ведомстве уточнили, что среди них есть трое несовершеннолетних граждан. Также в больницах Санкт-Петербурга по-прежнему остаются 25 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.
Накануне, 3 апреля, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что число пострадавших при взрыве возросло до 33 за счет двух подростков 14 и 17 лет. Один из них находится в больнице в состоянии средней тяжести, другая девушка поступила в больницу в удовлетворительном состоянии и отказалась от госпитализации.
Вечером 2 апреля произошел взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского (Максима Фомина). В результате военкор погиб. Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позже дело переквалифицировали в теракт.
Подозреваемую в убийстве Дарью Трепову, ранее объявленную в розыск, задержали. Она призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая впоследствии взорвалась, и отметила, что готова позже рассказать о том, кто передал этот бюст.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство Татарского терактом. Аналогичную оценку произошедшему дали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. 3 апреля глава государства наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.