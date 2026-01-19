Синоптик рассказал о нескольких рекордах морозного января
Январь в Москве станет вторым в XXI веке (после января 2010 г.) без единой оттепели, сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале. Всего же за весь период наблюдений метеостанции ВДНХ (с 1949 г.) таких январей без оттепели было зафиксировано только 10.
При этом январь не войдет в пятерку самых холодных за всю историю наблюдений.
Как отмечает эксперт, средняя температура первой половины месяца составила -6,4 градусов, что на 0,4 градуса ниже нормы. После кратковременного потепления 20 января и 21 января с 22 января в столице начнется новая волна похолодания. В пятницу температура упадет до -12 градусов днем, а в выходные морозы усилятся до -20 градусов ночью и -15 днем.
Ожидается, что к середине третьей декады среднемесячная температура опустится до -7,3 градусов, но даже с этим показателем январь 2026 г. не попадет ни в тройку, ни даже в пятерку самых холодных за XXI в. Более того, по прогнозам Леуса, после воскресенья температура начнет постепенно повышаться, а оставшиеся дни месяца пройдут при отрицательных значениях.
17 января метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова сообщала, что весна в Москве наступит раньше обычного срока из-за теплой погоды в феврале.