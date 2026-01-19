Синоптик рассказал о нескольких рекордах морозного января

Ожидается, что к середине третьей декады среднемесячная температура опустится до -7,3 градусов, но даже с этим показателем январь 2026 г. не попадет ни в тройку, ни даже в пятерку самых холодных за XXI в. Более того, по прогнозам Леуса, после воскресенья температура начнет постепенно повышаться, а оставшиеся дни месяца пройдут при отрицательных значениях.