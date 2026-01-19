Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Синоптик рассказал о нескольких рекордах морозного января

Ведомости

Январь в Москве станет вторым в XXI веке (после января 2010 г.) без единой оттепели, сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале. Всего же за весь период наблюдений метеостанции ВДНХ (с 1949 г.) таких январей без оттепели было зафиксировано только 10.

При этом январь не войдет в пятерку самых холодных за всю историю наблюдений.

Как отмечает эксперт, средняя температура первой половины месяца составила -6,4 градусов, что на 0,4 градуса ниже нормы. После кратковременного потепления 20 января и 21 января с 22 января в столице начнется новая волна похолодания. В пятницу температура упадет до -12 градусов днем, а в выходные морозы усилятся до -20 градусов ночью и -15 днем.

Ожидается, что к середине третьей декады среднемесячная температура опустится до -7,3 градусов, но даже с этим показателем январь 2026 г. не попадет ни в тройку, ни даже в пятерку самых холодных за XXI в. Более того, по прогнозам Леуса, после воскресенья температура начнет постепенно повышаться, а оставшиеся дни месяца пройдут при отрицательных значениях.

17 января метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова сообщала, что весна в Москве наступит раньше обычного срока из-за теплой погоды в феврале.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте