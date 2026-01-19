Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Подозреваемый в убийстве пассажира автобуса в Электростали рассказал о конфликте

Ведомости

Подмосковная полиция опубликовала видео с подозреваемым в убийстве 18-летнего молодого человека на автобусной остановке в Электростали. На записи он рассказал об обстоятельствах конфликта.

Отвечая на вопрос правоохранителей о причинах задержания, фигурант заявил: «За то, что напал. То есть был конфликт, и в ходе конфликта был применен нож». По его словам, он находился «в шоковом состоянии», был всплеск адреналина, при себе у него был нож, который он взял дома, и в ходе ссоры применил его.

В полиции сообщили, что подозреваемого в кратчайшие сроки задержали и доставили в отдел в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Вместе с ним был доставлен еще один фигурант того конфликта.

До этого в СК Подмосковья сообщали, что, по данным следствия, 18 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с 19-летним пассажиром. После выхода на улице Мира участники ссоры начали драться. Подозреваемый нанес одному из парней два ножевых ранения в шею и туловище. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её