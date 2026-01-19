Подозреваемый в убийстве пассажира автобуса в Электростали рассказал о конфликте

Отвечая на вопрос правоохранителей о причинах задержания, фигурант заявил: «За то, что напал. То есть был конфликт, и в ходе конфликта был применен нож». По его словам, он находился «в шоковом состоянии», был всплеск адреналина, при себе у него был нож, который он взял дома, и в ходе ссоры применил его.