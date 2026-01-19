Подозреваемый в убийстве пассажира автобуса в Электростали рассказал о конфликте
Подмосковная полиция опубликовала видео с подозреваемым в убийстве 18-летнего молодого человека на автобусной остановке в Электростали. На записи он рассказал об обстоятельствах конфликта.
Отвечая на вопрос правоохранителей о причинах задержания, фигурант заявил: «За то, что напал. То есть был конфликт, и в ходе конфликта был применен нож». По его словам, он находился «в шоковом состоянии», был всплеск адреналина, при себе у него был нож, который он взял дома, и в ходе ссоры применил его.
В полиции сообщили, что подозреваемого в кратчайшие сроки задержали и доставили в отдел в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Вместе с ним был доставлен еще один фигурант того конфликта.
До этого в СК Подмосковья сообщали, что, по данным следствия, 18 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с 19-летним пассажиром. После выхода на улице Мира участники ссоры начали драться. Подозреваемый нанес одному из парней два ножевых ранения в шею и туловище. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.