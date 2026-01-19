Ученые предупредили о начале радиационного шторма высшего уровня

В XRAS подчеркнули, что частицы не достигают поверхности Земли и не представляют опасности для биосферы. Для космических аппаратов используется специальная радиационно-стойкая электроника, которая должна выдерживать такие нагрузки при условии их кратковременности. Ученые отмечают, что уровень S5, который никогда не фиксировался, остается лишь теоретическим. Текущие значения приблизились к историческим рекордам XX в., когда поток протонов достигал около 40 000 единиц.