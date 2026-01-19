Ученые предупредили о начале радиационного шторма высшего уровня
В окрестностях Земли начался радиационный шторм высшего уровня S4, сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН. Частицы полностью блокируются магнитным полем и атмосферой планеты, но создают риски для спутников и астронавтов.
Как следует из данных лаборатории, плотность потока протонов с энергиями выше 10 МэВ впервые за два солнечных цикла превысила порог в 10 000 единиц, после чего стремительно росла, достигнув к 22:25 мск 19 января 37 000 единиц. Это выше, чем во время мощнейшей вспышки в 2003 г., и является абсолютным максимумом с начала века.
Согласно шкале NOAA, радиационный шторм уровня S4 несет следующие риски: неизбежную опасность для астронавтов в открытом космосе; возможное облучение пассажиров и экипажей самолетов на высоких широтах; проблемы с памятью, ориентацией и эффективностью солнечных панелей у спутников; сбои ВЧ-радиосвязи в полярных регионах и увеличение навигационных ошибок.
В XRAS подчеркнули, что частицы не достигают поверхности Земли и не представляют опасности для биосферы. Для космических аппаратов используется специальная радиационно-стойкая электроника, которая должна выдерживать такие нагрузки при условии их кратковременности. Ученые отмечают, что уровень S5, который никогда не фиксировался, остается лишь теоретическим. Текущие значения приблизились к историческим рекордам XX в., когда поток протонов достигал около 40 000 единиц.
18 января ученые зафиксировали первую в 2026 г. вспышку высшего балла Х на Солнце. Ученые указали, что максимальной точки интенсивность вспышки достигла в 21:09 мск, балл – X1.95.