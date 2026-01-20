Газета
Анализ на ВПЧ для россиянок включили в полис ОМС

Ведомости

Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) включен в программу репродуктивной диспансеризации по полису ОМС для женщин в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Диагностическое исследование по выявлению ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ вошло в первый этап диспансеризации для женщин в возрасте от 21 до 49 лет. В случае положительного результата первичного теста дополнительно будет проводиться жидкостная онкоцитология.

В конце декабря 2025 г. глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) сообщал, что вакцинация против вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян, так как ее планируют включить в национальный календарь прививок в 2027 г. В 2026 г. необходимо будет законодательно утвердить соответствующее решение, говорил он.

