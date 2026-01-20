Экс-замдиректора Росгвардии Сергей Милейко получил семь лет колонии

16 декабря гособвинение запрашивало для Милейко 8,5 года лишения свободы, а для гендиректора компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова – восемь лет. Оба проходили по делу о махинациях с поставками обмундирования для Росгвардии. Как писал «Коммерсантъ», прения сторон в Московском гарнизонном военном суде начались после более чем года рассмотрения дела, объем которого составил около 450 томов. Прокуратура настаивала на признании подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе процесса обвинение отказалось от 11 из 22 эпизодов, из-за чего предполагаемый ущерб был снижен с почти 400 млн до 250–256 млн руб.