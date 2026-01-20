Экс-замдиректора Росгвардии Сергей Милейко получил семь лет колонии
Московский военный гарнизонный суд приговорил бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд ведомства.
«Признать Сергея Милейко виновным и назначить наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в 880 000 руб.», – огласил судья (цитата по ТАСС). Также Милейко лишен воинского звания генерал-лейтенанта запаса.
16 декабря гособвинение запрашивало для Милейко 8,5 года лишения свободы, а для гендиректора компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова – восемь лет. Оба проходили по делу о махинациях с поставками обмундирования для Росгвардии. Как писал «Коммерсантъ», прения сторон в Московском гарнизонном военном суде начались после более чем года рассмотрения дела, объем которого составил около 450 томов. Прокуратура настаивала на признании подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе процесса обвинение отказалось от 11 из 22 эпизодов, из-за чего предполагаемый ущерб был снижен с почти 400 млн до 250–256 млн руб.
По версии следствия, «Спецшвейснаб», входивший в группу «Магеллан» и являвшийся единственным поставщиком Росгвардии, поставлял форму по завышенным ценам в рамках госконтрактов на миллиарды рублей. Защита, в свою очередь, указывала, что качество обмундирования подтверждалось независимыми экспертизами, а Шальнов заявлял об отсутствии сговора и настаивал на полном оправдании.