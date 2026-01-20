Минздрав: в 2025 году выполнено более 3800 трансплантаций органов

В январе 2025 г. Готье сообщал, что в 2024 г. в России было выполнено 3300 трансплантаций органов. Тогда же, по его словам, в стране был установлен исторический рекорд по числу трансплантаций легких – к 23 декабря было проведено 35 операций, включая две трансплантации сердечно-легочного комплекса.