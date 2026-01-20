Минздрав: в 2025 году выполнено более 3800 трансплантаций органов
В 2025 г. в России выполнено более 3800 трансплантаций органов, из них 320 операций проведены детям. Об этом сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье на пресс-конференции.
По его словам, в НМИЦ имени Шумакова в 2025 г. выполнено более 1000 трансплантаций, из которых 232 пришлись на юных пациентов.
Готье отметил, что центр сохраняет мировое лидерство по количеству пересадок сердца. Он также указал на рост числа трансплантаций сердца детям. По словам специалиста, имплантация искусственного сердца позволяет маленьким пациентам дождаться подходящего донорского органа.
Продолжает увеличиваться и количество трансплантаций легких. Кроме того, Готье подчеркнул, что в НМИЦ имени Шумакова выполняется наибольшее в мире число трансплантаций печени и почки детям.
Отдельно он обозначил приоритет развития трансплантологических программ в регионах. «В медучреждениях по всей стране за 2025 г. открыто девять новых программ, а курсы дополнительного профессионального образования прошли более 550 специалистов», – сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава.
В январе 2025 г. Готье сообщал, что в 2024 г. в России было выполнено 3300 трансплантаций органов. Тогда же, по его словам, в стране был установлен исторический рекорд по числу трансплантаций легких – к 23 декабря было проведено 35 операций, включая две трансплантации сердечно-легочного комплекса.