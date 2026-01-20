Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Россиянку с Cartier стоимостью 34 млн рублей задержали в аэропорту

Ведомости

Таможенники в «Шереметьево» задержали гражданку России, прибывшую из Дубая, у которой обнаружили незадекларированные ювелирные изделия Cartier. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в Telegram-канале.

Женщину остановили в «зеленом» коридоре. В ее ручной клади нашли колье и браслет, упакованные в фирменные чехлы. Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750-й пробы с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Их общая стоимость составила 34 млн руб.

Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 9,9 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

16 января ФТС сообщала, что таможня в аэропорту «Внуково» обнаружила и пресекла контрабанду $105 000. Пассажирка пыталась незаконно перевезти их из Грузии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её