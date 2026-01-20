Россиянку с Cartier стоимостью 34 млн рублей задержали в аэропорту

Женщину остановили в «зеленом» коридоре. В ее ручной клади нашли колье и браслет, упакованные в фирменные чехлы. Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750-й пробы с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Их общая стоимость составила 34 млн руб.