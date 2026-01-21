Вузы РФ частично изменили перечень ЕГЭ для поступления

Кроме того, на этих направлениях существенно сократили список предметов для третьего вступительного испытания: с девяти–десяти до одного–пяти. Например, для поступления на «Русский язык и литературу» в 2026 г. потребуется сдать русский язык, литературу и историю, тогда как в прошлом году для этого направления предлагалось десять предметов на выбор. Подобная ситуация с профилем «Биология»: теперь обязательными стали русский язык, биология и химия.