Общество

Вузы РФ частично изменили перечень ЕГЭ для поступления

Ведомости

Российские вузы за 12 дней до окончания приема заявлений на сдачу ЕГЭ частично изменили перечень экзаменов, необходимых для поступления на различные направления. Изменения связаны с корректировкой перечня вступительных испытаний Министерства науки и высшего образования РФ и затронули 48 направлений, пишут «Известия».

Согласно проекту, который вступит в силу с 1 марта 2026 г., физика станет основным экзаменом для технических специальностей, а история – для гуманитарных. Как правило, для поступления требуется сдать три, реже четыре экзамена. Первым обязательным испытанием всегда является русский язык. Второй, профильный экзамен, определяет вуз с учетом установленного министерством перечня. По новым правилам физику в обязательном порядке будут сдавать абитуриенты 26 направлений, включая «Радиотехнику», «Ядерную физику и технологии», «Энергетическое машиностроение». Также этот предмет станет обязательным для будущих учителей физики.

Ранее вузы могли принимать на направление «Педагогическое образование» с результатами ЕГЭ по обществознанию, теперь же они обязаны установить профильный предмет: будущие учителя истории должны сдавать историю, преподаватели химии – химию.

Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Общество

Кроме того, на этих направлениях существенно сократили список предметов для третьего вступительного испытания: с девяти–десяти до одного–пяти. Например, для поступления на «Русский язык и литературу» в 2026 г. потребуется сдать русский язык, литературу и историю, тогда как в прошлом году для этого направления предлагалось десять предметов на выбор. Подобная ситуация с профилем «Биология»: теперь обязательными стали русский язык, биология и химия.

Вузы также получили право устанавливать ЕГЭ по истории в качестве обязательного профильного экзамена на 21 направлении. Например, история может стать обязательной для поступления на «Педагогику и психологию девиантного поведения», хотя ранее этого предмета в перечне не было.

Кроме того, на направление «Градостроительство» теперь можно будет поступать с ЕГЭ по географии, а на «Политологию» – с информатикой. Эти предметы добавлены в список третьего и четвертого вступительных испытаний.

20 января «РИА Новости» со ссылкой на документ Рособрнадзора писали, что в 2026 г. для получения аттестата российским школьникам потребуется набрать на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не менее 24 баллов по русскому языку и получить оценку «удовлетворительно» (три балла) по математике базового уровня. Минимальные баллы также установлены для всех остальных предметов.

