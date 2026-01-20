Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

14 января Минобрнауки России сообщило о корректировке порядка поступления граждан в высшие учебные заведения на 2026 г. В частности, изменились правила подачи документов приема в вузы по целевой квоте. В этом году россияне смогут подать заявление на прием в вуз через портал «Госуслуги», а также в приемной комиссии или по почте. При этом запрещается использовать для этого информационные системы вуза.