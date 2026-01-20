Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
В 2026 г. для получения аттестата российским школьникам необходимо будет набрать на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не менее 24 баллов по русскому языку и получить оценку «удовлетворительно» (три балла) по математике базового уровня. Минимальные баллы также установлены для всех остальных предметов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ Рособрнадзора.
Согласно установленным требованиям, для подтверждения освоения программы по физике, химии и биологии потребуется 36 баллов, по математике профильного уровня – 27 баллов, по информатике – 40 баллов, по истории – 32 балла, по географии – 37 баллов, по обществознанию – 42 балла, по литературе – 32 балла, а по иностранным языкам – 22 балла.
Единые госэкзамены стартуют 1 июня с испытаний по истории, литературе и химии. 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, 8-го – по математике базового и профильного уровней, 11-го – по обществознанию и физике, 15 июня – по биологии, географии и письменной части иностранных языков. Устная часть иностранных языков и экзамен по информатике запланированы на 18 и 19 июня.
14 января Минобрнауки России сообщило о корректировке порядка поступления граждан в высшие учебные заведения на 2026 г. В частности, изменились правила подачи документов приема в вузы по целевой квоте. В этом году россияне смогут подать заявление на прием в вуз через портал «Госуслуги», а также в приемной комиссии или по почте. При этом запрещается использовать для этого информационные системы вуза.