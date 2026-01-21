Жена Свечникова сообщила о 100%-ном сходстве найденного в Босфоре тела с ее мужем
Женщина рассказала, что ее не допустили к очному опознанию тела, а показали фотографии.
«Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», – сказала она.
Свечников пропал 24 августа 2025 г. Его родственница говорила, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. Согласно данным морской службы, сигнал от Свечникова в последний раз был зафиксирован на берегу. 26 августа CNN Turk сообщал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.
20 января в генконсульстве РФ в Стамбуле подтвердили, что на берегу Босфора найдено тело мужчины, которое может принадлежать Свечникову.