Главная / Общество /

Жена Свечникова сообщила о 100%-ном сходстве найденного в Босфоре тела с ее мужем

Ведомости

Найденное в Босфорском проливе тело мужчины в гидрокостюме имеет 100%-ное сходство с пропавшим в августе пловцом Николаем Свечниковым. Об этом супруга спортсмена сообщила РБК.

Женщина рассказала, что ее не допустили к очному опознанию тела, а показали фотографии.

«Похож, на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», – сказала она.

Свечников пропал 24 августа 2025 г. Его родственница говорила, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. Согласно данным морской службы, сигнал от Свечникова в последний раз был зафиксирован на берегу. 26 августа CNN Turk сообщал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.

20 января в генконсульстве РФ в Стамбуле подтвердили, что на берегу Босфора найдено тело мужчины, которое может принадлежать Свечникову.

