Главная / Общество /

NTV: найденный в Босфоре погибший мужчина опознан как пловец Свечников

Ведомости

Тело в гидрокостюме, обнаруженное в проливе Босфор в Стамбуле, принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает NTV со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Останки были найдены в районе Кручешме командами, занимающимися очисткой акватории. После этого полиция на водном транспорте доставила тело на берег. Первоначально предположение, что это может быть Свечников, возникло именно из-за характерного гидрокостюма.

21 января супруга спортсмена заявила, что найденное тело имеет 100%-ное сходство со Свечниковым.

Свечников пропал 24 августа 2025 г. Его родственница говорила, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. Согласно данным морской службы, сигнал от Свечникова в последний раз был зафиксирован на берегу. 26 августа CNN Turk сообщал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.

