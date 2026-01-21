ЗАГС Москвы назвал самые необычные имена для новорожденных в 2025 году

В октябре 2023 г. Уханева рассказывала, что в последнее время в московских ЗАГСах появилась тенденция называть ребенка двойным или тройным именем. В числе вариантов Уханева назвала такие имена, как Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Она также отмечала, что в последние годы родители все чаще используют сокращенную форму имени ребенка в качестве официальной – Саша или Алекс вместо Александры или Александра, Макс вместо Максима, Вита вместо Виктории и др.