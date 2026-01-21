ЗАГС Москвы назвал самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
В 2025 г. среди новорожденных москвичей были зафиксированы такие необычные имена, как Грач, Фрол, Лучезара и Олимпиада. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, ее слова приводит «РИА Новости».
По ее словам, мальчикам также давали имена Прохор (14 случаев), Корней (13), Лаврентий (12), Марс (12), Трофим (12), Емельян (девять), Фома (семь), Харитон (семь), Святогор (шесть), Мефодий (три), Грач (два), Енисей (два), Тор (два), Фрол (один) и Ярополк (один).
Среди редких женских имен были отмечены Маруся (14 девочек), Океана (восемь), Емилия (шесть), Искра (четыре), Олимпия (три), Лира (два), а также единичные случаи имен Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада.
Всего в прошлом году в Москве было зарегистрировано более 6700 различных имен. Самым популярным именем для мальчиков стало Михаил (2546 случаев), а для девочек – Анна (1927 случаев), которое впервые за 15 лет опередило имя София (1847).
В октябре 2023 г. Уханева рассказывала, что в последнее время в московских ЗАГСах появилась тенденция называть ребенка двойным или тройным именем. В числе вариантов Уханева назвала такие имена, как Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Она также отмечала, что в последние годы родители все чаще используют сокращенную форму имени ребенка в качестве официальной – Саша или Алекс вместо Александры или Александра, Макс вместо Максима, Вита вместо Виктории и др.