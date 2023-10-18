В ЗАГСе рассказали о тренде давать детям тройные имена
В последнее время в московских ЗАГСах появилась тенденция называть ребенка двойным или тройным именем. Об этом в разговоре с «РИА Новости» рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
Среди вариантов Уханева назвала такие имена, как Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Помимо этого она отметила, что в последние годы родители все чаще используют сокращенную форму имени ребенка в качестве официальной – Саша или Алекс вместо Александры или Александра, Макс вместо Максима, Вита вместо Виктории и др.
Самыми популярными именами, по словам Уханевой, оказались Александр и София (Софья). С января по сентябрь были зарегистрированы 1699 мальчиков и 1900 девочек. В Москве более популярными стали такие имена, как Тимофей, Арсений, Егор, Константин, а также Варвара, Мирослава, Полина и Аделина.
Уточняется, что многие родители любят давать детям имена в космической тематике (Космос, Марс, Галактион, Альберт, Меркурий) и в цветочной (Маргарита, Лилия, Жасмина, Астра и др.). Помимо этого, среди зарегистрированных детей появились мальчики и девочки, названные в честь времен года и месяцев, а также дети с древнегреческими именами.
Согласно данным реестра ЗАГС, самыми популярными женскими именами в 2023 г. остаются София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мужских родители чаще выбирают имена Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.