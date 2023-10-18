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Общество

В ЗАГСе рассказали о тренде давать детям тройные имена

Ведомости

В последнее время в московских ЗАГСах появилась тенденция называть ребенка двойным или тройным именем. Об этом в разговоре с «РИА Новости» рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. 

Среди вариантов Уханева назвала такие имена, как Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Помимо этого она отметила, что в последние годы родители все чаще используют сокращенную форму имени ребенка в качестве официальной – Саша или Алекс вместо Александры или Александра, Макс вместо Максима, Вита вместо Виктории и др.

Самыми популярными именами, по словам Уханевой, оказались Александр и София (Софья). С января по сентябрь были зарегистрированы 1699 мальчиков и 1900 девочек. В Москве более популярными стали такие имена, как Тимофей, Арсений, Егор, Константин, а также Варвара, Мирослава, Полина и Аделина.

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Уточняется, что многие родители любят давать детям имена в космической тематике (Космос, Марс, Галактион, Альберт, Меркурий) и в цветочной (Маргарита, Лилия, Жасмина, Астра и др.). Помимо этого, среди зарегистрированных детей появились мальчики и девочки, названные в честь времен года и месяцев, а также дети с древнегреческими именами.

Согласно данным реестра ЗАГС, самыми популярными женскими именами в 2023 г. остаются София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мужских родители чаще выбирают имена Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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