В ЗАГСе рассказали о тренде давать детям тройные имена

Среди вариантов Уханева назвала такие имена, как Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Помимо этого она отметила, что в последние годы родители все чаще используют сокращенную форму имени ребенка в качестве официальной – Саша или Алекс вместо Александры или Александра, Макс вместо Максима, Вита вместо Виктории и др.