ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка

Подбор происходит на основе 5000 реальных уникальных имен детей, которые родились с 1 октября 2018 г. Сервис учитывает такие критерии, как пол ребенка, наиболее часто встречающиеся сочетания имени и отчества, популярность, редкость имени, а также его длина. Кроме того, во внимание берутся региональные и национальные особенности.