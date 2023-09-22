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ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис подбора имени ребенку на портале Единого госреестра ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

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Подбор происходит на основе 5000 реальных уникальных имен детей, которые родились с 1 октября 2018 г. Сервис учитывает такие критерии, как пол ребенка, наиболее часто встречающиеся сочетания имени и отчества, популярность, редкость имени, а также его длина. Кроме того, во внимание берутся региональные и национальные особенности. 

Также родители могут сгенерировать имя случайным образом. Кроме того, на портале размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 г. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого.

Согласно данным реестра ЗАГС, самыми популярными женскими именами в 2023 г. остаются София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мужских родители чаще выбирают имена Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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