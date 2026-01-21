Мурашко: сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки»

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным журналистка из Белгорода Анна Рудченко попросила российского лидера дать поручение правительству о включении медицинских приложений для диабетиков в «белый список» Минцифры. По словам журналистки, из-за отключения интернета в приграничных регионах системы дают сбой. По этой причине родители не могут следить за состоянием своих детей.