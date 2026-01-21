Газета
Главная / Общество /

Мурашко: сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки»

Ведомости

Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки», сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании правительства. Трансляцию вел Кремль.

Их включение должно произойти в I квартале 2026 г. Это позволит сервисам стабильно функционировать в условиях ограничений доступа к мобильному интернету.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным журналистка из Белгорода Анна Рудченко попросила российского лидера дать поручение правительству о включении медицинских приложений для диабетиков в «белый список» Минцифры. По словам журналистки, из-за отключения интернета в приграничных регионах системы дают сбой. По этой причине родители не могут следить за состоянием своих детей.

«Белый список» Минцифры – перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него уже вошли соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, «Госуслуги», сайты государственных органов власти и СМИ. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

