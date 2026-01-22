Россияне смогут обучаться в автошколах дистанционно с марта
Ученики автошкол с 1 марта смогут дистанционно знакомиться с теоретическим материалом для получения прав, передает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
По данным агентства, обучающимся можно будет частично работать с материалами удаленно. Для этого будет создан специальный софт, учитывающий в том числе посещение и успеваемость.
В публикации отмечается, что автошколы смогут обучать и не используя дистанционное обучение. С весны ученики также получат возможность учиться в автопарках, транспортных комбинатах и других организациях, которые имеют профиль соответствующей образовательной программы.
21 января член комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак выступил с предложением, что в России необходимо ввести обязательную уплату госпошлины при пересдаче экзаменов на получение водительского удостоверения. Он считает, что такая мера решит другие комплексные проблемы, которые возникли из-за введенного в апреле 2024 г. правила. Согласно ему, после трех неудачных попыток сдать экзамен на права можно только через полгода.