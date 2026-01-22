Генконсульство: найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Российский пловец пропал 24 августа 2025 г. во время заплыва через Босфор. По данным морской службы, сигнал от Свечникова в последний раз был зафиксирован на берегу. 26 августа CNN Turk сообщал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.