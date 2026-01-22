Газета
Главная / Общество /

Генконсульство: найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Ведомости

Тело в гидрокостюме, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек в Турции, действительно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Это подтвердило Генконсульство РФ в Стамбуле со ссылкой на результаты экспертизы ДНК.

В дипмиссии рассчитывают, что компетентные органы Турции установят обстоятельства и причины, приведшие к гибели спортсмена.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая», – отметили в генконсульстве.

Останки пловца обнаружили команды, занимающиеся очисткой акватории. Полиция на водном транспорте доставила тело на берег. Первоначально предположение, что это может быть Свечников, возникло именно из-за характерного гидрокостюма.

21 января супруга спортсмена заявила, что найденное тело имеет 100%-ное сходство со Свечниковым.

Российский пловец пропал 24 августа 2025 г. во время заплыва через Босфор. По данным морской службы, сигнал от Свечникова в последний раз был зафиксирован на берегу. 26 августа CNN Turk сообщал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.

